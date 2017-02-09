Режим ЧС введен в селе Гусиное озеро в Бурятии из-за подтопления жилых домов

УЛАН-УДЭ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в сельском поселении Гусиное Озеро в Селенгинском районе Бурятии в связи с подтоплением подвалов 11 жилых домов. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС.

"Из-за повторного перемерзания воды в реке Цаган-Гол вода выступила в подвалах 11 жилых домов", - уточнили в ведомстве.

К настоящему моменту вода из помещений ушла. По данным ГУ МЧС, жизнедеятельность населения поселка не нарушена, угрозы жизни и здоровью жителей нет.

На место выехала рабочая группа, сейчас в селе организованы работы по устройству дополнительного дренажного канала.

Это второй с начала года случай подтопления домов в данном населенном пункте. В январе из-за выхода наледных вод подтопленными там оказались три жилых дома и территории земельных участков. Людей тогда переселили, специалисты произвели распиловку льда.

"Для отсыпки приусадебных участков было использовано более 60 кубометров грунта. Однако из-за низких температур произошло повторное перемерзание реки. В результате вода выступила в подвалах 11 жилых домов", - пояснили в ГУ МЧС, добавив, что в настоящее время администрация муниципального образования готовит заявку в Минприроды Бурятии на проведение мероприятий по расчистке русла реки Цаган-Гол в районе устья.