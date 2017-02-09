Режим ЧС введен в селе Гусиное озеро в Бурятии из-за подтопления жилых домов

Высокий урожай зерна в РФ в 2017 году может привести к "ценовой катастрофе"Экономика и бизнес 9 февраля, 13:41
Банк ВТБ выделит около $1 млн Международной федерации гимнастики в 2017 годуСпорт 9 февраля, 13:36
Россельхознадзор переносит дату визита специалистов в Белоруссию из-за опасения провокацийЭкономика и бизнес 9 февраля, 13:34
Олимпийские чемпионы Немов и Хоркина продолжат работу в качестве вице-президентов ФСГРСпорт 9 февраля, 13:32
Почти 40 человек участвовали в махинациях с материнским капиталом в Омской областиСибирь 9 февраля, 13:32
На проведение Суперфинала Мировой лиги по водному поло от России претендуют четыре городаСпорт 9 февраля, 13:27
Родственница Виктора Чанова опровергла информацию о нападении на бывшего футболистаСпорт 9 февраля, 13:25
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытияСпорт 9 февраля, 13:24
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростатеОбщество 9 февраля, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в сельском поселении Гусиное Озеро в Селенгинском районе Бурятии в связи с подтоплением подвалов 11 жилых домов. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС.
"Из-за повторного перемерзания воды в реке Цаган-Гол вода выступила в подвалах 11 жилых домов", - уточнили в ведомстве.
К настоящему моменту вода из помещений ушла. По данным ГУ МЧС, жизнедеятельность населения поселка не нарушена, угрозы жизни и здоровью жителей нет.
На место выехала рабочая группа, сейчас в селе организованы работы по устройству дополнительного дренажного канала.
Это второй с начала года случай подтопления домов в данном населенном пункте. В январе из-за выхода наледных вод подтопленными там оказались три жилых дома и территории земельных участков. Людей тогда переселили, специалисты произвели распиловку льда.
"Для отсыпки приусадебных участков было использовано более 60 кубометров грунта. Однако из-за низких температур произошло повторное перемерзание реки. В результате вода выступила в подвалах 11 жилых домов", - пояснили в ГУ МЧС, добавив, что в настоящее время администрация муниципального образования готовит заявку в Минприроды Бурятии на проведение мероприятий по расчистке русла реки Цаган-Гол в районе устья.