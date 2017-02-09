В Москве из православного храма похищены деньги и ювелирные украшения

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестного, который похитил из храма святой блаженной Матроны Московской на севере столицы деньги и ювелирные украшения. Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции, по факту кражи возбуждено уголовное дело.
"Сообщение о краже сейфа с денежными средствами и ювелирными изделиями из церковной лавки на улице Софьи Ковалевской поступило в полицию накануне. Установлено, что преступник отжал оконную раму и проник в помещение, откуда похитил сейф и скрылся", - сказали в пресс-службе.
Сумма похищенного устанавливается, начаты поиски преступника.
По данным источника, кража совершена в церковной лавке, расположенной на территории храма святой блаженной Матроны Московской.