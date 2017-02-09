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Дело об угрозе убийством водителю скорой помощи в Петербурге передано в суд

Происшествия
9 февраля, 13:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС
Самир Сеидов угрожал убийством водителю скорой помощи, который врезался в его Mercedes
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Дело 45-летнего Самира Сеидова, который был задержан после того, как угрожал ножом водителю скорой помощи в Санкт-Петербурге, передано в суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба СК РФ.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Ведомство заявило об окончании расследования на прошлой неделе, с момента инцидента до передачи дела в суд прошло менее месяца.

Сеидову предъявлены обвинения по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Двадцатого января Куйбышевский районный суд Петербурга по ходатайству следствия арестовал обвиняемого на два месяца.

Инцидент произошел 17 января на Михайловской улице в центре Санкт-Петербурга. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, автомобиль скорой помощи врезался в стоявший Mercedes, после чего из иномарки вышли двое мужчин. У одного из них в руках был нож, которым он стал угрожать убийством водителю скорой помощи. Полицейские пресекли конфликт и задержали подозреваемого.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональным подразделениям ведомства оперативно реагировать на случаи нападения на сотрудников скорой помощи.

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