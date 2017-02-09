СМИ: на стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв

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ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Взрыв произошел на стройплощадке, где возводится новый реактор атомной электростанции "Фламанвиль", причина инцидента не сообщается.
Об этом сообщила местная газета Ouest-France, уточнив, что в результате инцидента несколько человек получили ранения. Риска ядерного заражения нет, поскольку объект не был введен в строй.
По информации издания, инцидент произошел около 10:00 (12:00 мск) в машинном зале строящегося энергоблока АЭС. В результате взрыва могут быть раненые. Как заявили в префектуре, особый план действий на случай ЧП введен не был, поскольку какой-либо риск ядерного заражения отсутствует.
В настоящий момент к месту происшествия направляются несколько расчетов пожарно-спасательной службы. На месте развернут передовой медпункт для приема пострадавших.
Атомная электростанция "Фламанвиль" расположена на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш. Она имеет два реактора мощностью 1,3 МВт каждый, которые были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах. Сейчас компания-оператор "Электрисите де Франс" ведет там строительство третьего энергоблока, пуск которого намечен на 2018 год.