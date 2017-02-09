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Российские власти ведут переговоры с пиратами о спасении моряков

Происшествия
9 февраля, 14:34 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Отмечается, что капитан пиратского судна вышел на связь, а российские моряки переговорили с родственниками
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© AP Photos/Sunday Alamba

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Захваченные нигерийскии пиратами моряки живы и здоровы, в настоящее время ведутся переговоры об их освобождении. Об этом сообщил сегодня ТАСС уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

"В Нигерии действительно пираты захватили семь российских граждан, среди них трое севастопольцев, они были на судне BBC Caribbean немецкой компании Briese Crewing Crimea. С экипажем все в порядке, капитан судна вышел на связь, ведутся переговоры об освобождении, родственникам уже всем перезвонили, наши моряки все переговорили с родственниками, все живы здоровы", - сказал он.

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Директор компании Briese Crewing Crimea, капитан дальнего плавания Максим Нестер выразил уверенность, что в ближайшее время моряки могут быть освобождены в результате переговоров.

"Похищенные восьми членов экипажа увезены в джунгли, вчера пираты вышли с нами на связь, уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай нам очень помогает. Сейчас речь идет о том чтобы объяснить родственникам, что компания сталкивалась с этим и раньше, аналогичные захваты были в 2008 году и в 2010 году, тогда после непродолжительных переговоров члены экипажей были возвращены, в предыдущих пиратских атаках не было случаев плохого исхода переговоров. Можно сказать, что экипаж в ближайшее время вернется домой", - пояснил он.

В территориальных водах Нигерии 5 февраля было совершено разбойное нападение на грузовое судно BBC Caribbean. В результате нападения были захвачены семь российских граждан и один гражданин Украины.

По словам Нестера, на судне остались трое членов экипажа, которым удалось сбежать от пиратов и увести корабль, - старший механик, второй помощник и кадет, судно сейчас направляется в Лас-Пальмас (Испания).

Российское диппредставительство в столице Нигерии Абудже находится в контакте с властями страны с целью установления местонахождения похищенных пиратами российских моряков. По факту захвата российских моряков Западным следственным управлением на транспорте проводится проверка.

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