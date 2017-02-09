Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК начал в Тамбове проверку после отказа скорой помощи спасти пациентку с инфарктом

Происшествия
9 февраля, 14:58 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 9, февраля. /ТАСС
В субботу муж пенсионерки неоднократно вызывал медработников, но всякий раз сотрудники неотложки отказывались выезжать, советуя "подождать до понедельника и вызвать врача на дом"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАМБОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку в Тамбове по факту отказа врачей выехать для оказания помощи к 68-летней жительнице города. Об этом сообщили ТАСС в управлении СК РФ по Тамбовской области.

"Следственными органами управления СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка по фактам отказа врачей скорой помощи прибыть к 68-летней женщине, муж которой неоднократно звонил в неотложку, прося врачей выехать в его жене", - сказала представитель СК Елена Кярсна.

По ее словам, муж пенсионерки вызывал медработников с полудня 4 февраля, но всякий раз сотрудники неотложки отказывались выезжать, советуя "подождать до понедельника и вызвать врача на дом". Госпитализировать женщину врачи решили лишь 5 февраля, но спасти ее уже не удалось, она скончалась от инфаркта в Тамбовской областной клинической больнице. О случившемся, по данным ведомства, стало известно из публикации в интернете. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
2
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
6
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама