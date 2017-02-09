СК начал в Тамбове проверку после отказа скорой помощи спасти пациентку с инфарктом

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ТАМБОВ, 9 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку в Тамбове по факту отказа врачей выехать для оказания помощи к 68-летней жительнице города. Об этом сообщили ТАСС в управлении СК РФ по Тамбовской области.
"Следственными органами управления СК РФ по Тамбовской области начата доследственная проверка по фактам отказа врачей скорой помощи прибыть к 68-летней женщине, муж которой неоднократно звонил в неотложку, прося врачей выехать в его жене", - сказала представитель СК Елена Кярсна.
По ее словам, муж пенсионерки вызывал медработников с полудня 4 февраля, но всякий раз сотрудники неотложки отказывались выезжать, советуя "подождать до понедельника и вызвать врача на дом". Госпитализировать женщину врачи решили лишь 5 февраля, но спасти ее уже не удалось, она скончалась от инфаркта в Тамбовской областной клинической больнице. О случившемся, по данным ведомства, стало известно из публикации в интернете. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.