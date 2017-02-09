Суд рассмотрит первые иски потерпевших по делу о теракте на Дубровке на 25 млн руб.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) принял к производству первые иски потерпевших о взыскании компенсаций с Хасана Закаева, обвиняемого в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года. Как сообщила ТАСС адвокат одного из потерпевших Мария Куракина, общая сумма исков составляет 25 млн рублей.

"Мы с коллегами заявили сегодня первые пять исков по 5 млн рублей каждый о компенсации Закаевым морального вреда", - рассказала она, добавив, что суд принял иски к производству.

Закаев обвиняется в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия, умышленном уничтожении чужого имущества. По версии следствия, он входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре, организовывал доставку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые были использованы террористами. Вину в инкриминируемом преступлении Закаев не признает.

42-летний Закаев долгое время находился в международном розыске, был задержан в 2014 году при попытке въехать в Крым с территории Украины по поддельным документам. В декабре прошлого года МОВС вернул в прокуратуру уголовное дело в его отношении для устранения допущенных нарушений, препятствующих рассмотрению его по существу.

Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 914 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта - самого крупномасштабного в столице - погибли 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

Шестеро участников теракта ранее были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в международном розыске находится один соучастник - Герихан Дудаев. Басаев был уничтожен в Ингушетии в июле 2004 года.