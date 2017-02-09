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МАГАТЭ ожидает подробностей от властей Франции по инциденту на АЭС "Фламанвиль"

Происшествия
9 февраля, 15:08 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Агентство следит за сообщениями и уже связалось с французской стороной для получения подробной информации
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ВЕНА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) связалось с французскими властями и ожидает подробностей об инциденте на стройплощадке третьего энергоблока АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе.

"МАГАТЭ следит за сообщениями и уже связалось с французской стороной для получения подробной информации", - сообщили в агентстве.

Инцидент на АЭС "Фламанвиль" произошел около 10:00 по местному времени (12:00 мск). Взрыв прогремел на стройплощадке третьего энергоблока станции, вызвав возгорание. В настоящий момент на месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы, огонь ликвидирован. В результате случившегося пострадали пять человек, все они отравились угарным газом из-за возникшего после взрыва пожара.

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