Суд оставил под домашним арестом обвиняемого в экстремизме имама мечети в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал в четверг законным продление домашнего ареста имаму мечети в Отрадном районе Москвы Махмуду Велитову, обвиняемому в экстремизме. Об этом сообщил ТАСС адвокат Дагир Хасавов.

"Мосгорсуд оставил решение Бутырского районного суда от 22 декабря без изменений, а нашу апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказал он.

Ранее Бутырский суд до 27 февраля продлил срок домашнего ареста Велитову.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, состоя в должности председателя совета и одновременно являясь имамом религиозной организации, во время проведения молитвы в мечети на улице Хачатуряна в Москве произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут- Тахрир аль-Ислами".

Свою вину Велитов признал частично.