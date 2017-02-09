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В Алтайском крае из-за метели перекрыли три трассы

Происшествия
9 февраля, 15:33 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Движение ограничено на трассах от Змеиногорска до Новосибирской области, от Рубцовска до села Михайловское и от села Поспелиха до села Волчиха
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БАРНАУЛ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Три трассы перекрыты в Алтайском крае из-за метели и снегопада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В связи с осадками в виде дождя, мокрого снега, сильным порывистым боковым ветром, низовой метелью введено временное ограничение движения для всех видов транспорта по трем автодорогам регионального значения", - сказали в ведомстве.

Движение ограничено на трассах от города Змеиногорска до Новосибирской области, от города Рубцовска до села Михайловское и от села Поспелиха до села Волчиха.

Штормовое предупреждение на 9 и 10 февраля было объявлено в регионе за сутки.

В конце января из-за сильной метели и заносов на трассах региона попали в снежный плен пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля. Тогда спасатели эвакуировали 168 человек.

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