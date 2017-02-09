СК уделит особое внимание расследованию преступлений, связанных с ошибками врачей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет уделит особое внимание расследованию преступлений, связанных с халатностью врачей. Об этом ТАСС сообщила и. о. руководителя управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко, ссылаясь на выступление главы ведомства Александра Бастрыкина в Московской академии Следственного комитета.

"Особое внимание будет уделено расследованию ятрогенных (связанных с врачебными ошибками - прим. ТАСС) преступлений. Кроме того, повышенное внимание будет уделено расследованию преступлений прошлых лет. Особый акцент будет сделан на раскрытии посягательств на предпринимателей", - цитирует Петренко председателя СК.

Как подчеркнул Бастрыкин, для принятия оптимальных управленческих решений СК изучит и рассмотрит обращения граждан о злоупотреблениях в сфере ЖКХ, в области образования и здравоохранения, о невыплатах заработной платы, пенсий, пособий и иных социальных выплат. Бастрыкин также подчеркнул, что совместно с надзорными и контролирующим органами будут последовательно наращиваться усилия по перекрытию каналов финансирования экстремистов и террористов, вербовки граждан России в ряды террористических организаций.

Глава СК в Московской академии ведомства прочитал для следователей по расследованию особо важных дел, старших следователей территориальных следственных отделов и профессорско-преподавательского состава лекцию, посвященную вопросам повышения эффективности организации работы следственных органов ведомства. Он затронул вопросы противодействия коррупции, незаконного уголовного преследования предпринимателей, гуманизации уголовного права и применения на практике назначения судебного штрафа при освобождении виновного от уголовной ответственности. Кроме того, он разъяснил слушателям суть и значение законодательных инициатив Следственного комитета и их практической реализации.

Итоги работы Следственного комитета за шесть лет

За шесть лет деятельности усилиями СК в ходе предварительного следствия (и доследственных проверок) возмещено почти 153 млрд рублей, а для обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на сумму более 77 млрд в рублей. Кроме того, следователями проверено свыше 5 млн сообщений о преступлении, возбуждено 808 тыс. уголовных дел, в суд направлено свыше 570 тыс. уголовных дел в отношении 640 тыс. обвиняемых.

Бастрыкин отметил, что разделение функций расследования и надзора за ним повысило качество и объективность следствия. "Красной нитью этих преобразований стало четкое разделение функций расследования и надзора за ним, что, безусловно, повысило качество и объективность следствия. В качестве основного критерия оценки нашей работы должен быть такой важнейший показатель, как общественное мнение, основанное на уверенности каждого гражданина в своей безопасности", - отметил в ходе лекции председатель СК РФ.

Как отметил председатель СК, в прошлом году был образован Совет молодых следователей СК РФ в целях оказания помощи начинающим следователям. Совет позволяет получать непосредственно от молодых специалистов информацию о проблемах, которые возникают в связи с их первыми шагами в профессии следователя. "Эти сведения в настоящее время аккумулируются, принимаются меры по созданию для следователей благоприятных условий для работы", - цитирует Петренко слова Бастрыкина.

Председатель СК также озвучил задачи Совета руководителей следственных органов СК РФ по активизации обучения и повышению квалификации сотрудников. По его словам, работа по укреплению социального пакета сотрудников СК продолжится.