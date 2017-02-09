Пожар на АЭС "Фламанвиль" во Франции был вызван перегревом вентилятора

Ученый: средневековые и современные мародеры разрушили большинство мумий на ЯмалеНовости Урала 9 февраля, 16:31
Замминистра культуры Северной Осетии: фильм может стать спекуляцией на трагедии КалоеваКультура 9 февраля, 16:18
Директор Русского музея: "развод" в вопросе Исаакия должен проходить по-европейскиОбщество 9 февраля, 16:09
Сборная Казахстана по биатлону обладает разрешением на использование изъятых препаратовСпорт 9 февраля, 16:07
CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела четырех отстраненных лыжников РФСпорт 9 февраля, 16:06
ЦБ проводит проверку выдачи микрозайма под 2379% годовыхЭкономика и бизнес 9 февраля, 16:06
СМИ: ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и ДебальцевоМеждународная панорама 9 февраля, 16:04
Шипулин, Цветков, Бабиков и Гараничев выступят в спринте на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 16:02
Россия продолжит заниматься судьбой экстрадированного в Азербайджан блогера ЛапшинаПолитика 9 февраля, 15:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Причиной взрыва, прогремевшего на стройплощадке третьего энергоблока АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции, стал перегрев одного из вентиляторов в машинном зале. Об этом в эфире телеканала BFMTV сообщил префект департамента Манш Жак Витковски.
"Небольшой вентилятор по неустановленным причинам перегрелся, в результате чего произошла детонация, приведшая к серьезному задымлению. Подчеркну, что это был не взрыв, а именно детонация, вызванная техническими причинами и не связанная с какой-либо халатностью, следствием ее стало задымление, свойственное инцидентам с возгоранием электропроводки", - сказал он.
Как особо отметил префект, происшествие никак не затронуло ядерную часть АЭС. "Инцидент произошел в помещении, которое не имеет ничего общего с ядерными установками и радиоактивными материалами. Никакого риска нет", - заверил Витковски.
Причины неполадки вентилятора пока выясняются, указал также глава префектуры. "Только что началось техническое расследование, специалистам предстоит выяснить причины случившегося", - добавил он.
Инцидент на АЭС "Фламанвиль" произошел сегодня около 10:00 по местному времени (12:00 мск). Взрыв прогремел на стройплощадке третьего энергоблока станции, вызвав возгорание. В настоящий момент на месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы, огонь полностью ликвидирован. В результате случившегося пострадали пять человек, все они отравились угарным газом из-за возникшего после взрыва пожара. Сразу после случившегося в целях предосторожности один из двух действующих энергоблоков станции был временно заглушен.