КС РФ 10 февраля огласит решение по жалобе Дадина на статью УК, по которой он осужден

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ 10 февраля огласит решение по жалобе Ильдара Дадина на статью УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, по которой он был признан виновным и приговорен к 2,5 года колонии. Об этом сообщается на сайте суда.

"10 февраля 2017 года, в пятницу, в 10 часов Конституционный суд РФ на открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности статьи 212 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

Как напоминает пресс-служба суда, жалоба Дадина была рассмотрена 24 января. Сам заявитель на заседании не присутствовал, ходатайство адвокатов о его личном участии было отклонено судом.

Дело Дадина

Статья 212.1 была введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Дадин обратился с жалобой на положения данной статьи в КС. По мнению заявителя, она позволила привлечь его к уголовной ответственности по формальным основаниям за действия, не повлекшие общественно опасных последствий.

Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года.

Дадин стал первым россиянином, осужденным по статье 212.1 УК. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии. Обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него признаков травм.

Следователи также не обнаружили подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что после проверки Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.