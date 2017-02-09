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Пьяный мужчина в Астрахани угнал троллейбус и чуть не врезался в автосалон

Происшествия
9 февраля, 17:22 UTC+3
В результате происшествия никто не пострадал. Полицейским задержанный сказал, что с детства он мечтал работать водителем троллейбуса
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АСТРАХАНЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать троллейбус в Астрахани. В результате нарушитель не справился с управлением и врезался в ограждение и рекламную конструкцию перед автосалоном. Никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УМВД.

В ведомстве уточнили, что происшествие произошло на конечной остановке общественного транспорта во время того, как водитель троллейбуса находился в диспетчерской.

"Молодой человек, воспользовавшись отсутствием водителя, зашел в пустой салон троллейбуса №1, сел за руль и начал движение. Он запустил электродвигатель, но не включил гидроусилитель, из-за чего поездка длилась недолго, - уточнили в пресс-службе. - Нарушитель не справился с управлением и совершил наезд на металлическое леерное ограждение и рекламную конструкцию. От удара последняя упала на автомобиль Ravon Nexia R3, выставленный на площадке перед автосалоном. Иномарка получила механические повреждения".

Как уточнили в администрации Астрахани, в результате инцидента также был поврежден троллейбус - он нуждается в ремонте. Однако в целом на работе муниципального транспорта инцидент не отразится, троллейбусы будут ходить в соответствии с установленным расписанием.

На место происшествия  незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые и задержали 23-летнего злоумышленника. Он находился в состоянии сильного опьянения и пояснил стражам порядка, что с детства мечтал работать
водителем троллейбуса. Кроме того, задержанный не понимал, что находится в Астрахани - сам он является жителем Саратовской области.

Задержанному молодому человеку за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав грозит арест на срок до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. По данному факту полиция проводит проверку. 

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