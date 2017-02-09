Источник: самолет-амфибия МЧС второй раз за сутки не может приземлиться в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200, который принадлежит МЧС России, второй раз за сутки не может приземлиться в Екатеринбурге из-за неисправности. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России второй раз за сутки не может приземлиться в аэропорту Екатеринбурга из-за технической неисправности. Сейчас воздушное судно совершает девятый круг над городом, вырабатывая топливо", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, самолет вылетел из аэропорта Кольцово в 18:36 местного времени (16:36 мск). "Предварительная причина, сбой в автоматике", - сказал он.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного управления МЧС. "Самолет проводит контрольный полет, как только все технические неисправности устранят, он улетит к месту постоянной дислокации в город Хабаровск", - уточнили там.

Ранее ТАСС сообщал, что самолет Бе-200 МЧС России вечером 8 февраля вернулся в аэропорт вылета в Екатеринбург из-за сбоя датчика шасси.