Франция заверила МАГАТЭ, что взрыв на АЭС не повлек выброса радиации

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ВЕНА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Агентство по ядерной безопасности Франции (ASN) заверило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что инцидент со взрывом на стройплощадке третьего энергоблока АЭС "Фламанвиль" не повлек радиационной опасности или выброса радиации.
Об этом сообщили ТАСС в МАГАТЭ.
"Французское агентство по ядерной безопасности проинформировало МАГАТЭ, что взрыв произошел в неядерной части АЭС около 10:15 утра (12:15 мск). Как сообщило ASN со ссылкой на оператора станции, никакого выброса радиации не последовало, не возникло также последствий для ядерной безопасности", - отметили в МАГАТЭ.
Последовавший за взрывом пожар уже потушен.
Взрыв произошел на стройплощадке третьего энергоблока станции. В результате случившегося пострадали пять человек, все они отравились угарным газом из-за возникшего после взрыва пожара.