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В Петербурге из здания суда сбежал осужденный

Происшествия
9 февраля, 18:56 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, февраля. /ТАСС
Мужчина был осужден на пять лет за торговлю наркотиками
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Осужденный на 5 лет колонии строгого режима мужчина сбежал  из здания Ленинского районного суда после оглашения приговора за незаконный оборот наркотиков, сообщила ТАСС пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"После оглашения приговора мы передали его приставам дожидаться конвоя, после чего он сбежал", - сказала Лебедева. Она уточнила, что осужденный сбежал не из зала суда.

В Управлении ФССП по Петербургу ситуацию пока не комментируют.

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