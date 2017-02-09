В Петербурге из здания суда сбежал осужденный

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Осужденный на 5 лет колонии строгого режима мужчина сбежал из здания Ленинского районного суда после оглашения приговора за незаконный оборот наркотиков, сообщила ТАСС пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"После оглашения приговора мы передали его приставам дожидаться конвоя, после чего он сбежал", - сказала Лебедева. Она уточнила, что осужденный сбежал не из зала суда.

В Управлении ФССП по Петербургу ситуацию пока не комментируют.