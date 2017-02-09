Источник: самолет-амфибия МЧС благополучно приземлился в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, более двух часов круживший над Екатеринбургом из-за второй за сутки технической неисправности, благополучно приземлился в аэропорту Кольцово.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Самолет сделал более 10 кругов в небе над городом. По данным собеседника агентства, самолет вылетел из Кольцова в 18:36 местного времени (16:36 мск). Предварительная причина - сбой в автоматике, - сказал он.

По данным пресс-службы областного Управления МЧС, самолет "проводил контрольный полет", и как только все технические неисправности устранят, он "улетит к месту постоянной дислокации в Хабаровск".

Ранее ТАСС сообщал, что самолет вечером 8 февраля вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя датчика шасси.