Источник: самолет-амфибия МЧС благополучно приземлился в Екатеринбурге

Следующая остановка — будущее: в России появятся законы о беспилотном транспортеЭкономика и бизнес 9 февраля, 19:46
Чемпион Универсиады Ростовцев остался под впечатлением от организации соревнованийСпорт 9 февраля, 19:44
СБР не стал подавать протест на поведение Фуркада при передаче эстафетыСпорт 9 февраля, 19:34
"Имя мне – Легион": 10 сериалов про супергероевКультура 9 февраля, 19:30
Шипулин: Фуркад некрасиво повел себя по отношению ко всей сборной РоссииСпорт 9 февраля, 19:14
Заместитель министра спорта Томилова сравнила победу на Универсиаде с триумфом ОИ-2014Спорт 9 февраля, 19:10
Франция заверила МАГАТЭ, что взрыв на АЭС не повлек выброса радиацииПроисшествия 9 февраля, 19:09
Акимова заявила, что не волновалась во время смешанной эстафеты на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 19:04
Избранный в ангаре: какие надежды возлагают в Сомали на нового президентаМеждународная панорама 9 февраля, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России, более двух часов круживший над Екатеринбургом из-за второй за сутки технической неисправности, благополучно приземлился в аэропорту Кольцово.
Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.
Самолет сделал более 10 кругов в небе над городом. По данным собеседника агентства, самолет вылетел из Кольцова в 18:36 местного времени (16:36 мск). Предварительная причина - сбой в автоматике, - сказал он.
По данным пресс-службы областного Управления МЧС, самолет "проводил контрольный полет", и как только все технические неисправности устранят, он "улетит к месту постоянной дислокации в Хабаровск".
Ранее ТАСС сообщал, что самолет вечером 8 февраля вернулся в аэропорт вылета из-за сбоя датчика шасси.