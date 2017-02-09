Суд Оренбурга утвердил решение о выплате школой 100 тыс. руб. за гибель девочки от снежка

ОРЕНБУРГ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Оренбургский облсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, взыскавшего со школы в Орске компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей в пользу родственников девочки, погибшей во время игры в снежки.

Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Поскольку должный контроль за учащимися на территории школы обеспечен не был, суд пришел к выводу о наличии в произошедшем вины образовательного учреждения и постановил взыскать в пользу матери погибшей девочки компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

В марте 2016 года после уроков на территории школы ученики 4 и 5 классов стали играть в снежки. Один снежок угодил девочке в голову. Ребенок почувствовал себя плохо и пошел домой, затем потерял сознание и скончался от полученной травмы головы.

Суд первой инстанции вынес решение о выплате компенсации матери ребенка, школа подала апелляционную жалобу. Облсуд оставил в силе решение суда.