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Директор Ленкома опровергает обвинения в нарушении ПДД

Происшествия
9 февраля, 22:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Ранее Госавтоинспекция подтвердила, что полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства нарушения ПДД водителем автомобиля с номерами серии "АМР", который в центре Москвы ехал по тротуару
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Директор театра Ленком Марк Варшавер опровергает обвинения в свой адрес в нарушении правил дорожного движения. Об этом он заявил  ТАСС.

"Моя машина подъехала к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру. Затем вышел я и мы уже хотели уезжать, как в этот момент молодой человек 17 - 18 лет, не представившись, начал производить съемку с телефона, не давая машине проехать", - сказал он.

По словам директора театра Ленком, он обратился к молодому человеку с просьбой пропустить машину. "Я ему сказал: "Пожалуйста освободите дорогу". Молодой человек в ответ: "Нет, я буду снимать", - рассказал Варшавер. Молодой человек, по его словам, достал второй телефон и начал снимать двумя. "Я ему сказал, что вероятно, ты больной мальчик, раз преграждаешь путь и не даешь возможности проехать", - сказал Варшавер.

Директор театра Ленком считает, что, возможно, его действия были не совсем правильными. "Наверное, на несколько минут можно остановиться, чтобы разгрузить коробки, тут я не вижу нарушения. Если бы машина стояла часами и ждала, пока выйдет господин и посадит свое тело в машину - это одно дело. А когда идет разгрузка, и человек выходит и садится, чтобы уехать - это другое", - сказал он.

По его мнению, молодой человек не имел права снимать ни его, ни его машину с номерами АМР. "Это вмешательство в мою личную жизнь, он не имел права снимать машину, а номера на ней стоят уже 24 года. - Он вел себя неправильно", - сказал Варшавер. По его словам, он не планирует подавать каких- либо исков в суд в отношении анонима, делавшего видеосъемку. "У меня много дел, ничего я подавать в суд не буду. На мне 400 работников театра, надо работой заниматься, помогать театру, а не заниматься кляузами", - заключил он.

Ранее пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила, что полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства нарушения ПДД водителем автомобиля с номерами серии "АМР", который в центре Москвы ехал по тротуару. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

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