КС огласит решение по жалобе Дадина на статью УК, по которой он получил срок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ огласит в пятницу решение по жалобе Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, по которой он был признан виновным и приговорен к 2,5 года колонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"10 февраля 2017 года, в пятницу, в 10 часов Конституционный суд РФ на открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ. Жалоба гражданина Дадина Ильдара Ильдусовича рассмотрена 24 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее в КС состоялось открытое заседание по данному делу. Тогда представители обеих палат парламента, президента, правительства и другие приглашенные участники процесса заявили, что считают оспариваемую норму конституционной, однако большинство из них высказались о необходимости ее совершенствования.

Дело Дадина

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Ильдар Дадин является первым и пока единственным, кто был осужден по данной статье.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Позиция заявителя

По мнению заявителей, Дадин привлечен к уголовной ответственности только по формальному признаку неоднократного совершения административного правонарушения, что нарушает его конституционные права.

Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.

Жалобы на пытки

В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии. Обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него признаков травм. Следователи также не обнаружили подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что после проверки Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.