КС огласит решение по жалобе Дадина на статью УК, по которой он получил срок

Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в АвстралииСпорт 10 февраля, 3:01
"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 летНаука 10 февраля, 2:55
СМИ: террористы объявили о начале новой кампании на северо-западе СирииМеждународная панорама 10 февраля, 2:47
В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграцииМеждународная панорама 10 февраля, 2:22
МХТ им. Чехова представляет спектакль "Дракон" по пьесе Шварца в постановке БогомоловаКультура 10 февраля, 2:09
Гендиректор ФК "Монако" Васильев дисквалифицирован на два матча за критику арбитраСпорт 10 февраля, 1:46
Матвиенко: Россия является одним из ключевых игроков на международной аренеПолитика 10 февраля, 1:31
CBS: жена Джорджа Клуни ждет двойнюКультура 10 февраля, 1:06
Испанское антидопинговое агентство проверило пробы 57 футболистов примеры в сезоне-2016/17Спорт 10 февраля, 1:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ огласит в пятницу решение по жалобе Ильдара Дадина на статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий, по которой он был признан виновным и приговорен к 2,5 года колонии. Об этом сообщила пресс-служба суда.
"10 февраля 2017 года, в пятницу, в 10 часов Конституционный суд РФ на открытом заседании провозгласит постановление по делу о проверке конституционности статьи 212.1 Уголовного кодекса РФ. Жалоба гражданина Дадина Ильдара Ильдусовича рассмотрена 24 января 2017 года", - говорится в сообщении.
Ранее в КС состоялось открытое заседание по данному делу. Тогда представители обеих палат парламента, президента, правительства и другие приглашенные участники процесса заявили, что считают оспариваемую норму конституционной, однако большинство из них высказались о необходимости ее совершенствования.
Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Ильдар Дадин является первым и пока единственным, кто был осужден по данной статье.
Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав его виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста: 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.
По мнению заявителей, Дадин привлечен к уголовной ответственности только по формальному признаку неоднократного совершения административного правонарушения, что нарушает его конституционные права.
Кроме того, уголовное дело в отношении Дадина, который был признан виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста, было заведено, когда лишь одно постановление суда о привлечении его к административной ответственности вступило в законную силу.
В ноябре 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии. Обследовавшие осужденного независимые врачи не нашли у него признаков травм. Следователи также не обнаружили подтверждений применения к нему в колонии физического насилия. Позднее стало известно, что после проверки Дадина перевели в исправительную колонию в Алтайском крае.