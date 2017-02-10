В Брюсселе внезапно произошло массовое отключение электричества

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Три коммуны столицы Бельгии с населением около 200 тысяч человек лишились энергоснабжения поздно вечером в четверг. Как сообщил оператор бельгийской электросети "Сибельга", авария вызвана технической неисправностью, энергетики работают над восстановлением энергоснабжения Брюсселя.

"Пять электроподстанций города из 48 не получают энергоснабжения в настоящий момент", - отметила "Сибельга". Евроквартал бельгийской столицы также попал в обесточенную зону, однако в самих зданиях институтов ЕС свет есть. "Сибельга" заверила, что объекты критической городской инфраструктуры, в частности больницы, получают электричество.

Авария в энергосистеме произошла около 22:45 по местному времени (00:45 мск). Отключено энергоснабжение жилых кварталов, включая уличное освещение в коммунах Скарбек, Эвер и Сен-Жосс в северо-западной части города. Эти кварталы погружены в полную темноту. На улицах людей практически нет, ситуация спокойная.

Газета Derniere heure в свою очередь отмечает, что первые проблемы с электричеством начались в Брюсселе еще во второй половине дня в четверг. Около 17:45 по местному времени (19:45 мск) произошло отключение света в двух жилых кварталах и больнице "Сен-Мищель" в коммуне Эттербек. Больница немедленно была переведена на автономное питание от дизельных генераторов, один из которых сгорел.

Полиция призвала жителей обесточенных кварталов воздерживаться от вызовов стражей порядка без реальной необходимости, поскольку после отключения электричества число вызовов увеличилось в несколько раз, причем большая часть из них "не является обоснованными". В результате полицейские службы работают со значительной перегрузкой.