Автомобиль МВД, спешивший на вызов, попал в ДТП в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Патрульный автомобиль МВД столкнулся в Благовещенске с иномаркой, пересекая перекресток на красный сигнал светофора по дороге к месту преступления. Трое сотрудников полиции пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Амурской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Vista при проезде регулируемого перекрестка по зеленому сигналу светофора совершил столкновение с патрульным автомобилем, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами", - говорится в сообщении.

Наряд полиции двигался к месту преступления по поступившему телефонному сообщению о грабеже. От удара полицейский УАЗ опрокинулся, трое сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.

Медицинское освидетельствование показало, что водители обоих транспортных средств были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.