Автомобиль МВД, спешивший на вызов, попал в ДТП в Благовещенске

Народный банк Китая понизил курс юаня до 6,8819 за долларЭкономика и бизнес 10 февраля, 4:42
Фийон уступил лидерство в предвыборной гонке, но еще надеется сразиться с Марин Ле ПенМеждународная панорама 10 февраля, 4:29
Тибилов: Южная Осетия вернется к вопросу о возможном вхождении в состав РФ после выборовМеждународная панорама 10 февраля, 4:03
Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в АвстралииСпорт 10 февраля, 3:01
"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 летНаука 10 февраля, 2:55
СМИ: террористы объявили о начале новой кампании на северо-западе СирииМеждународная панорама 10 февраля, 2:47
В Голландии изъято сырье для производства одного миллиарда таблеток экстазиПроисшествия 10 февраля, 2:42
"Ъ": Володин назвал закон о декриминализации побоев "исправлением ошибки"Политика 10 февраля, 2:26
В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграцииМеждународная панорама 10 февраля, 2:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Патрульный автомобиль МВД столкнулся в Благовещенске с иномаркой, пересекая перекресток на красный сигнал светофора по дороге к месту преступления. Трое сотрудников полиции пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Амурской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Vista при проезде регулируемого перекрестка по зеленому сигналу светофора совершил столкновение с патрульным автомобилем, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами", - говорится в сообщении.
Наряд полиции двигался к месту преступления по поступившему телефонному сообщению о грабеже. От удара полицейский УАЗ опрокинулся, трое сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.
Медицинское освидетельствование показало, что водители обоих транспортных средств были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.