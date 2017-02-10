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Автомобиль МВД, спешивший на вызов, попал в ДТП в Благовещенске

Происшествия
10 февраля, 4:41 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 10, февраля. /ТАСС
При переезде регулируемого перекреста водитель Toyota не пропустил патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками, в результате три сотрудника полиции получили различные травмы
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Патрульный автомобиль МВД столкнулся в Благовещенске с иномаркой, пересекая перекресток на красный сигнал светофора по дороге к месту преступления. Трое сотрудников полиции пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по Амурской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Vista при проезде регулируемого перекрестка по зеленому сигналу светофора совершил столкновение с патрульным автомобилем, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами", - говорится в сообщении.

Наряд полиции двигался к месту преступления по поступившему телефонному сообщению о грабеже. От удара полицейский УАЗ опрокинулся, трое сотрудников полиции получили травмы различной степени тяжести.

Медицинское освидетельствование показало, что водители обоих транспортных средств были трезвыми. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

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