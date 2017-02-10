Главу района в Забайкалье заподозрили в попытке получения 600 тыс. рублей "отката"

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ЧИТА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Уголовное дело возбуждено против главы Акшинского района Забайкальского края Станислава Барнашова. Его заподозрили в мошенничестве на 600 тыс. рублей - чиновник требовал от предпринимателя "откат", сообщила в пятницу пресс-служба регионального СУ СКР.
"По версии следствия, в декабре 2016 года Министерство территориального развития Забайкальского края выделило около 6 млн рублей субсидии управляющей компании. Барнашов, зная об этом, объяснил руководителю компании, что субсидия выделена благодаря его участию и потребовал 10% от выделенных денег. Руководитель с предложением Барнашова согласился и в декабре 2016 года передал ему часть денег - 100 тыс. рублей. Воспользоваться ими чиновник не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ", - сказали в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения"). Оно основано на материалах оперативной разработки УФСБ. Расследование продолжается.