В Мексике власти уничтожили более 10 т прекурсоров для синтетических наркотиков

Народный банк Китая понизил курс юаня до 6,8819 за долларЭкономика и бизнес 10 февраля, 4:42
Фийон уступил лидерство в предвыборной гонке, но еще надеется сразиться с Марин Ле ПенМеждународная панорама 10 февраля, 4:29
Тибилов: Южная Осетия вернется к вопросу о возможном вхождении в состав РФ после выборовМеждународная панорама 10 февраля, 4:03
Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в АвстралииСпорт 10 февраля, 3:01
"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 летНаука 10 февраля, 2:55
СМИ: террористы объявили о начале новой кампании на северо-западе СирииМеждународная панорама 10 февраля, 2:47
В Голландии изъято сырье для производства одного миллиарда таблеток экстазиПроисшествия 10 февраля, 2:42
"Ъ": Володин назвал закон о декриминализации побоев "исправлением ошибки"Политика 10 февраля, 2:26
В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграцииМеждународная панорама 10 февраля, 2:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МЕХИКО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Свыше 3,4 тонны и 14,9 тыс. литров прекурсоров для производства синтетических наркотиков были уничтожены в мексиканском штате Мичоакан. Об этом в четверг сообщила генеральная прокуратура латиноамериканской страны.
"Жидкие и твердые химические прекурсоры были приведены в негодность мексиканской компанией, занимающейся утилизацией отходов... под надзором представителя органа внутреннего контроля генеральной прокуратуры", - отмечается в заявлении ведомства.
В апреле 2016 года мексиканские правоохранительные органы уничтожили 52 тонны и 72,3 тыс. литров различных прекурсоров. Вещества были конфискованы в ходе серии операций по борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков в штате Колима.
За последние годы в Мексике резко возросло производство синтетических наркотиков. По данным Таможенной и пограничной службы США, в 2009 году на границе с Мексикой было перехвачено 3,2 тонны метамфетамина, а в 2015 году - уже 13,04 тонны.