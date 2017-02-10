В Мексике власти уничтожили более 10 т прекурсоров для синтетических наркотиков

МЕХИКО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Свыше 3,4 тонны и 14,9 тыс. литров прекурсоров для производства синтетических наркотиков были уничтожены в мексиканском штате Мичоакан. Об этом в четверг сообщила генеральная прокуратура латиноамериканской страны.

"Жидкие и твердые химические прекурсоры были приведены в негодность мексиканской компанией, занимающейся утилизацией отходов... под надзором представителя органа внутреннего контроля генеральной прокуратуры", - отмечается в заявлении ведомства.

В апреле 2016 года мексиканские правоохранительные органы уничтожили 52 тонны и 72,3 тыс. литров различных прекурсоров. Вещества были конфискованы в ходе серии операций по борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков в штате Колима.

За последние годы в Мексике резко возросло производство синтетических наркотиков. По данным Таможенной и пограничной службы США, в 2009 году на границе с Мексикой было перехвачено 3,2 тонны метамфетамина, а в 2015 году - уже 13,04 тонны.