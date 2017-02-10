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СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов

Происшествия
10 февраля, 5:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Прибывшие на место службы спасения и местные жители смогли возвратить в море около 100 животных
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© Tim Cuff/New Zealand Herald via AP

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 400 китов выбросилось на берег Южного острова Новой Зеландии. Об этом в пятницу сообщило новозеландское издание The New Zealand Herald.

По его данным, в результате происшествия около 300 особей погибло. Спасти животных пытались прибывшие на место происшествия службы спасения и местные жители. Благодаря их усилиям, около 100 животных были возвращены в море, однако спасенные киты все еще находятся у берега, есть опасения, что они могут вновь выброситься на сушу.

Причины, побудившие китов выброситься на берег, пока не уточняются.

Это происшествие стало одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений.

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