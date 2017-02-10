Электроснабжение Брюсселя восстановлено после отключения света в нескольких коммунах

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Электроснабжение Брюсселя возобновлено после отключения света в нескольких коммунах. Об этом сообщил в пятницу оператор бельгийской электросети "Сибельга".

"Подача электричества восстановлена практически полностью", - отметили в компании. По предварительным данным, причиной прекращения подачи электроэнергии в четверг вечером стала ошибка операторов высоковольтных линий электропередачи.

Около 22:45 по местному времени (00:45 мск) в северо-западной части города отключилось энергоснабжение жилых кварталов, включая уличное освещение в коммунах Скарбек, Эвер и Сен-Жосс, а также частично в Икселе и Эттербеке. На этой территории проживают около 300 тысяч человек.

"Сибельга" заверила, что объекты жизненно важной городской инфраструктуры, в частности больницы, получали электричество. Евроквартал бельгийской столицы также попал в обесточенную зону, однако в самих зданиях институтов ЕС свет был благодаря автономному питанию.