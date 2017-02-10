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Транзитный канал героина перекрыли в Приамурье

Происшествия
10 февраля, 6:04 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 10, февраля. /ТАСС
В отношении подозреваемых, один из которых заключен под стражу, второй задержан, возбуждены уголовные дела
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские в ходе спецоперации в Амурской области задержали двух граждан, которые транзитом через регион везли 1,7 кг героина. Возбуждены уголовные дела, сообщила в пятницу пресс-служба регионального УМВД.

"Автомобиль, в котором передвигались мужчины, был остановлен инспекторами ДПС ГИБДД на стационарном посту в Бурейском районе. В ходе личного досмотра у пассажира 1970 года рождения полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток с героином массой около 500 граммов. Сверток был прикреплен под одеждой к ноге мужчины", - сказали в ведомстве.

Кроме того, во время осмотра автомобиля оперативники обнаружили тайник, оборудованный в технологическом люке бензобака. В нем, по данным полиции, водитель 1975 года рождения перевозил две пластиковые бутылки с тем же веществом весом около 1,2 кг. Оперативники установили, что задержанные граждане везли наркотики транзитом через Амурскую область в другой регион.

По фактам покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные дела. Один из подозреваемых заключен под стражу, второй задержан.

"Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к осуществлению преступной деятельности, а также каналов поставки наркотиков", - добавили в УМВД.

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