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Прокуратура обнаружила нарушения при обустройстве госграницы в Новосибирске

Происшествия
10 февраля, 6:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, февраля. /ТАСС
Прокуратура вынесла представление об устранении выявленных в аэропорту Толмачево нарушений
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НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Западно-Сибирская транспортная прокуратура выявила факт невыполнения работ по обустройству пункта пропуска через государственную границу в новосибирском международном аэропорту Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в 2015 году ФГКУ "Росгранстрой" заключены государственные контракты на сумму более 371 млн рублей на выполнение в 2016 году работ по техническому перевооружению пункта пропуска. Однако указанные работы выполнены не в полном объеме, сроки их выполнения не соблюдены, должностные лица заказчика предусмотренных контрактом мер ответственности к исполнителю не приняли", - говорится в сообщении.

Директору Новосибирского филиала ФГКУ "Росгранстрой" прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. В настоящее время работы выполнены в полном объеме.

Кроме того, прокуратура обнаружила нарушения при проведении аукционов на оказание автотранспортных услуг Красноярским филиалом "Росгранстроя". Директору филиала также вынесено представление об устранении нарушений.

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