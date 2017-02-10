СМИ: охранник угнал в Китае инкассаторскую машину, похитив более $870 тысяч

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Работник инкассаторской службы Аграрного банка Китая обезвредил четырех охранников и ограбил нанявшую его организацию на 6 млн юаней (более $870 тыс.). Об этом в пятницу сообщила газета China Daily.

По данным издания, инцидент произошел в городе Инкоу (северо-восточная провинция Ляонин). Бронированный автомобиль перевозил 35 млн юаней ($5 млн), но внезапно отклонился от заданного маршрута.

Преступник разоружил, а затем связал других охранников, угрожая им муляжом пистолета. Захватив часть денег, он скрылся. Через восемь часов правоохранительные органы арестовали злоумышленника в квартире, где он постоянно проживал. По данном инциденту ведется следствие.