СМИ: охранник угнал в Китае инкассаторскую машину, похитив более $870 тысяч

Москва вышла в финал премии форума "умных" городовОбщество 10 февраля, 7:48
"Оклахома" обыграла "Кливленд", Уэстбрук оформил 26-й трипл-дабл в сезонеСпорт 10 февраля, 7:32
Трамп согласился придерживаться политики "одного Китая"Международная панорама 10 февраля, 7:25
Globo: судья в Перу выдал ордер на арест экс-президента страны по делу о коррупцииМеждународная панорама 10 февраля, 7:06
Новосибирская область перенесла гонку "Лыжня России" из-за морозовСпорт 10 февраля, 7:06
"Ъ": правительство предлагает авиакомпаниям инвестировать в московские аэропортыЭкономика и бизнес 10 февраля, 6:47
Гол Тарасенко в овертайме принес "Сент-Луису" победу над "Торонто" в НХЛСпорт 10 февраля, 6:45
В московском регионе ожидается местами небольшой снег, гололедица и до минус 6 градусовМосква 10 февраля, 6:38
Четыре очка Бержерона помогли "Бостону" победить "Сан-Хосе" в матче НХЛСпорт 10 февраля, 6:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Работник инкассаторской службы Аграрного банка Китая обезвредил четырех охранников и ограбил нанявшую его организацию на 6 млн юаней (более $870 тыс.). Об этом в пятницу сообщила газета China Daily.
По данным издания, инцидент произошел в городе Инкоу (северо-восточная провинция Ляонин). Бронированный автомобиль перевозил 35 млн юаней ($5 млн), но внезапно отклонился от заданного маршрута.
Преступник разоружил, а затем связал других охранников, угрожая им муляжом пистолета. Захватив часть денег, он скрылся. Через восемь часов правоохранительные органы арестовали злоумышленника в квартире, где он постоянно проживал. По данном инциденту ведется следствие.