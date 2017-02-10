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Число жертв в результате оползней на острове Бали возросло до 12 человек

Происшествия
10 февраля, 9:07 UTC+3 МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Власти опасаются новых оползней в связи с продолжающимися ливнями
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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек, среди которых годовалый ребенок, погибли, несколько пострадали на популярном среди туристов индонезийском острове Бали в результате схода трех оползней. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о семи жертвах стихийного бедствия.

Инцидент произошел в горном районе Кинтамани на севере острова. Его причиной, предположительно, стали сильные дожди.

По прогнозам синоптиков, ливни продолжат идти на Бали до конца недели, в связи с чем местные власти опасаются новых оползней.

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