Число жертв в результате оползней на острове Бали возросло до 12 человек

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек, среди которых годовалый ребенок, погибли, несколько пострадали на популярном среди туристов индонезийском острове Бали в результате схода трех оползней. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о семи жертвах стихийного бедствия.

Инцидент произошел в горном районе Кинтамани на севере острова. Его причиной, предположительно, стали сильные дожди.

По прогнозам синоптиков, ливни продолжат идти на Бали до конца недели, в связи с чем местные власти опасаются новых оползней.