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Суд в Иркутске продлил арест предполагаемому организатору заводов суррогатного алкоголя

Происшествия
10 февраля, 9:23 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 10, февраля. /ТАСС
Деятельность двух подпольных мини-заводов по изготовлению суррогатных алкогольных напитков в Иркутске и Усолье-Сибирском была пресечена в январе
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ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Иркутский областной суд ужесточил меру пресечения одному из предполагаемых владельцев подпольных заводов по производству суррогатного алкоголя в Иркутске и Усолье-Сибирском. Санкция в виде ареста в отношении еще двоих бутлегеров оставлена без изменений, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе суда.

"По двум фигурантом уголовного дела решения Шелеховского районного суда оставлены без изменения, еще одному срок ареста продлен с двух до пяти месяцев", - сказали в пресс-службе.

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Представитель суда уточнила, что ужесточение меры коснулось подозреваемого, являющегося, по версии следствия, непосредственным организатором подпольных производств.

Как сообщалось ранее, в январе этого года сотрудниками полиции и ФСБ была пресечена деятельность двух подпольных мини-заводов по изготовлению суррогатных алкогольных напитков в Иркутске и Усолье-Сибирском. Было предотвращено попадание в розничную сеть почти 30 тонн контрафактного алкоголя. Пятеро подозреваемых в организации этого производства были арестованы.

Источник агентства пояснял тогда, что в цехах были обнаружены несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок под концентрат "Боярышник".

Средство с такой этикеткой, в составе которого был обнаружен метиловый спирт, стало причиной гибели в Иркутске в декабре прошлого года 76 человек, общее число пострадавших превысило 120.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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