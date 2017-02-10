Суд в Иркутске продлил арест предполагаемому организатору заводов суррогатного алкоголя

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ИРКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Иркутский областной суд ужесточил меру пресечения одному из предполагаемых владельцев подпольных заводов по производству суррогатного алкоголя в Иркутске и Усолье-Сибирском. Санкция в виде ареста в отношении еще двоих бутлегеров оставлена без изменений, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе суда.
"По двум фигурантом уголовного дела решения Шелеховского районного суда оставлены без изменения, еще одному срок ареста продлен с двух до пяти месяцев", - сказали в пресс-службе.
Представитель суда уточнила, что ужесточение меры коснулось подозреваемого, являющегося, по версии следствия, непосредственным организатором подпольных производств.
Как сообщалось ранее, в январе этого года сотрудниками полиции и ФСБ была пресечена деятельность двух подпольных мини-заводов по изготовлению суррогатных алкогольных напитков в Иркутске и Усолье-Сибирском. Было предотвращено попадание в розничную сеть почти 30 тонн контрафактного алкоголя. Пятеро подозреваемых в организации этого производства были арестованы.
Источник агентства пояснял тогда, что в цехах были обнаружены несколько тысяч заготовок пластиковых бутылок под концентрат "Боярышник".
Средство с такой этикеткой, в составе которого был обнаружен метиловый спирт, стало причиной гибели в Иркутске в декабре прошлого года 76 человек, общее число пострадавших превысило 120.