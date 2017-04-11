Вулкан Камбальный на Камчатке разогнал зверей и птиц

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Вулкан Камбальный на юге Камчатки выбросил пепел на высоту до 2,5 тыс. метров над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Зафиксирован выброс пепла на высоту до 2,5 тыс. метров над уровнем моря на вулкане Камбальный. Шлейф распространился в южном и юго-западном направлениях на 160 км", - сообщил собеседник.
Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Из его кратера в любой момент могут произойти пепловые выбросы на высоту до 8 км над уровнем моря. Населенных пунктов рядом с исполином нет.
Вулкан Камбальный (2161 м), расположенный в 230 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского, проснулся 25 марта. Его извержение произошло впервые за историю наблюдений и стало сюрпризом для ученых, так как никаких предпосылок к этому не было. Предыдущее извержение этого вулкана, возможно, происходило в XVIII веке, а до этого - 600 лет до нашей эры. Сейчас исполин периодически выбрасывает столбы пепла. Вулканическими частицами оказались засыпаны все окрестности, из-за чего район Камбального покинули звери и птицы.