Почти 100 жителей села под Оренбургом эвакуировано во временные пункты из-за паводка

ОРЕНБУРГ, 11 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Около 100 человек эвакуированы из села Краснохолм под Оренбургом, где подтоплено 50 дворов из-за потепления и активного разлива талых вод. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Татьяна Самойлова.

"Сегодня утром произошло подтопление 50 придомовых территорий, где около 100 человек, проведена эвакуация 63-х человек в пункты временного размещения, еще 10 человек размещены у родственников, 24 человека готовятся к эвакуации", - сказала она.

В результате резкого таяния снега произошёл подъем уровня воды Димитровского водохранилища. Из-за увеличения сброса воды из водохранилища и резкого подъёма реки Черная, существует угроза подтопления еще 260 придомовых территорий, где проживает более 600 человек, из них 120 детей.

Подготовлено четыре пункта временного размещения в селе и Оренбурге.