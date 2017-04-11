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Депутата райсовета в Красноярском крае подозревают в хищении более 15 млн рублей

Происшествия
11 апреля, 7:03 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 11, апреля. /ТАСС
В 2014 году крестьянско-фермерское хозяйство депутата получило грант от регионального Минсельхоза в размере 21 млн рублей, при этом для его получения использовались недостоверные сведения
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КРАСНОЯРСК, 11 апреля. /ТАСС/. Депутата районного совета Сухобузимского района в Красноярском крае подозревают в хищении более 15 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю на основании материалов, поступивших из УФСБ России (…) возбуждено уголовное дело в отношении депутата Сухобузимского районного Совета (…) подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, депутат в 2014 году вместе с женой и отцом создал крестьянско-фермерское хозяйство. В августе того же года хозяйство получило грант от регионального Минсельхоза в размере 21 млн рублей, при этом для его получения он использовал недостоверные сведения.

"Часть указанной денежной суммы подозреваемый использовал по назначению - оплатил работы и услуги контрагентам, оставшуюся часть в размере более 15 миллионов рублей, перечислил на подставную фирму, якобы как оплату по договору подряда во исполнение работ по гранту, директором которой являлся его знакомый", - рассказали представители СК. Деньги подозреваемый похитил, считает следствие.

Сейчас депутат задержан, он не признает свою вину. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

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