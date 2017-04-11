На север Хабаровского края пришел снежный циклон с сильным ветром

ХАБАРОВСК, 11 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Снежный циклон с сильным ветром пришел во вторник в северные районы Хабаровского края, прогнозируются чрезвычайные ситуации с обрывами линий связи и электропередач, снежный накат и гололед на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По данным Дальневосточного гидрометцентра, на севере края - мощный циклон, который принесет снегопады, а также вызовет усиление ветра до 20-25 м/с. С 11 по 12 апреля в его эпицентре окажутся Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы. Также под удар стихии могут попасть все прилегающие территории", - привели в пресс-службе данные метеорологов.

По их оценке, циклон смещается на северо-восток со скоростью 5-10 км/ч. "В районах наблюдаются снег, юго- западный ветер. Максимальные порывы зарегистрированы в Аяно-Майском районе - до 15 м/с", - отметил синоптики.

МЧС в связи с циклоном предупредил о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта, энергоснабжения, ЖКХ. Вероятны обрывы линий связи, ЛЭП, обрушения слабо укрепленных конструкций. "Главам муниципальных образований рекомендовано принять комплекс превентивных мер по снижению риска ЧС и минимизации их последствий", - сказали в пресс-службе.

Жителям районов, оказавшихся во власти стихии, рекомендуется позаботиться о личной безопасности. Во время циклона на дорогах возможен снежный накат и гололед, на это время отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, отложить походы на рыбалку и охоту.