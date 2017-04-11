ВС Татарстана оставил под арестом зампреда правления Татфондбанка

КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана не поддержал ходатайства адвокатов о смягчении меры пресечения в отношении заключенного под стражу заместителя председателя правления Татфондбанка Вадима Мерзлякова, по подозрению в хищении денег, переданных в доверительное управление "ТФБ-Финанс", передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Советского районного суда в отношении Мерзлякова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", - зачитал судья решение.

По словам прокурора, мера пресечения в отношении обвиняемого была избрана законно. Адвокат Мерзлякова Ирина Хрунова просила изменить меру на несвязанную с содержанием под стражей. По словам самого Мерзлякова, он не собирается скрываться, сотрудничает со следствием, угрозы обществу он не представляет.

История вопроса

30 марта Советский районный суд Казани поддержал ходатайство Главного следственного управления МВД о продлении ареста на три месяца, до 2 июля 2017 года бывшего директора Инвестиционной компании "ТФБ-Финанс" ("дочка" Татфондбанка) Тимура Вальшина, руководителя отдела клиентского сервиса "ТФБ-Финанс" и ПАО "Татфондбанк" Рустама Тимербаева, начальника управления активных операций Татфондбанка и "ТФБ-Финанс" Илнара Абдульманова, бывшего заместителя председателя правления Татфондбанка Сергея Мещанова и заместителя председателя правления Вадима Мерзлякова.

Сергей Мещанов был задержан 28 февраля в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. ГСУ МВД по Татарстану в рамках расследования уголовного дела о деятельности "ИК "ТФБ-Финанс" объявило Мещанова в федеральный розыск. 2 марта Советский районный суд Казани арестовал его до 2 апреля, а 10 февраля был арестован Вадим Мерзляков.

До этого ГСУ МВД по региону возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности инвестиционной компании "ТФБ-Финанс", в результате которого были задержаны несколько бывших сотрудников Татфондбанка. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление в "ИК "ТФБ-Финанс".

9 февраля Советский районный суд Казани арестовал руководителя отдела клиентского сервиса "ТФБ-Финанс" Рустама Тимербаева, который также работал в Татфондбанке. Его подозревают в хищении денег, переданных в доверительное управление компании. Также 9 февраля был помещен под арест начальник управления активных операций "ТФБ-Финанс" Илнар Абдульманов, который занимал аналогичную должность в Татфондбанке. 8 февраля был арестован директор "ТФБ-Финанс" Тимур Вальшин.

3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор Банка. В этот же день Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по подозрению в мошеннических действиях до 16 апреля 2017 года, он свою вину не признал. По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денег предоставили в Центробанк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредиты в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.