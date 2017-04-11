Полицейские задержали в Зеленограде подозреваемых в организации незаконной миграции

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Четверо уроженцев республик Средней Азии задержаны в Зеленограде по подозрению в продаже поддельных миграционных документов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс- службы столичного главка МВД Александр Князев.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали четверых подозреваемых в организации канала незаконной миграции. В состав организованной группы входили трое мужчин и женщина - уроженцы республик Средней Азии", - сказал он.
Князев пояснил, что они предоставляли нелегальным мигрантам необходимые для проживания документы без фактического пересечения ими государственной границы РФ. "В ходе обысков по местам проживания подозреваемых были обнаружены и изъяты паспорта граждан ближнего зарубежья с изготовленными миграционными картами и бланками регистраций по месту пребывания, заполненные и пустые бланки различных миграционных документов, ряд печатей и штампов, краска для штампов и компьютерная техника", - добавил представитель полиции.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.