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Полиция задержала трех предполагаемых участников стрельбы на АЗС в Подмосковье

Происшествия
11 апреля, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
По данным следствия, инцидент произошел 10 апреля между легальными и нелегальными перевозчиками
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали автомобиль с тремя подозреваемыми в причастности к стрельбе, произошедшей накануне на автозаправочной станции в Домодедове. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов по улице Курыжова в Домодедове сотрудниками полиции была задержана автомашина Mercedes Sprinter, в которой находились трое местных жителей в возрасте от 22 до 36 лет, подозреваемых в противоправных деяниях", - говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что инцидент 10 апреля произошел между легальными и нелегальными перевозчиками. Погибший и пострадавшие являются сотрудниками компании легальных пассажирских перевозок.

Кроме того, подмосковный главк полиции расследует два уголовных дела по фактам повреждения автомобилей в Ленинском районе, принадлежащих одному из официальных перевозчиков. Поводом послужили заявления представителя перевозчика о повреждении в феврале пяти автобусов Mercedes Sprinter.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина сообщила ТАСС, что около АЗС на 43 км автодороги М4 "Дон" в Домодедовском районе Подмосковья во время стрельбы погиб один человек и еще трое пострадали и были госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - ч. 2 ст. 105 "Убийство" и ч. 1 ст. 222 "Незаконный оборот оружия и боеприпасов.

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