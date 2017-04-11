В Гондурасе разбился самолет с крупной партией кокаина

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МЕХИКО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Легкий самолет, перевозивший кокаин, разбился в департаменте Грасиас-а-Дьос на востоке Гондураса. Об этом сообщила генеральная прокуратура центральноамериканской республики.
Экипаж воздушного судна, состоявший из двух человек, погиб.
По оценкам правоохранительных органов, на борту самолета находилось более 600 кг кокаина, однако большая часть партии оказалась уничтожена. Прокуратура конфисковала немногим более 200 кг наркотика.
По версии следствия, самолет следовал в США из Южной Америки.