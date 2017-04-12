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Полиция ФРГ считает взрывы в Дортмунде спланированным нападением на "Боруссию"

Происшествия
12 апреля, 0:29 дата обновления: 12 апреля, 2:00 UTC+3
На месте взрыва также обнаружена записка, предположительно, написанная злоумышленниками
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© EPA/SASCHA STEINBACH

БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Правоохранительные органы Дортмунда считают, что взрывы, произошедшие вечером во вторник рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", были спланированным нападением на команду. Об этом представители полиции и прокуратуры сообщили журналистам на пресс-конференции, посвященной первым результатам расследования.

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"Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против "Боруссии", - сказал глава дортмундской полиции Грегор Ланге. По его словам, правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют. В то же время классифицировать случившееся как теракт полиция считает преждевременным.

"Мы пока не можем раскрывать многих деталей о действительном положении, в том числе из тактических соображений", - отметил Ланге. Как уточнил глава полиции Дортмунда, всего рядом с игроками сработало три взрывных устройства.

Еще один подозрительный предмет был обнаружен позже возле гостиницы, где проживала команда. По его словам, скорее всего, в последнем случае речь идет лишь о муляже взрывного устройства. "Был найден еще один предмет, который не взорвался. На данный момент мы исходим из того, что это муляж", - сказал глава полиции.

Рядом с местом взрывов найдена записка

Рядом с местом взрывов следователи обнаружили записку, предположительно, написанную злоумышленниками, сообщила представитель прокуратуры Сандра Люке. "Я могу подтвердить, что рядом с местом происшествия была найдена записка. Ее подлинность сейчас проверяется", - сказала она.
"В записке содержится признание ответственности за взрыв", - добавила Люке. Она указала также на то, что следствие не может на данном этапе разглашать дополнительную информацию относительно предполагаемого признания.
Люке подчеркнула, что ведется расследование "по подозрению в покушении на убийство".

Марк Бартра получил серьезные повреждения

В результате инцидента серьезно пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Причем сначала СМИ писали о том, что он якобы получил всего лишь порезы и уже выписан из больницы. Представитель клуба Саша Флигге опроверг эти сообщения и представил безрадостную картину.
"У него сломана лучевая кость, а также инородные предметы попали в правую руку. В настоящее время его оперируют", - сказал он. Сейчас повреждения 26-летнего Бартры оцениваются как тяжелые.

Бартра перешел в дортмундский клуб из испанской "Барселоны" летом прошлого года. Цена трансфера составила 8 млн евро, прописанных в контракте в качестве отступных. Контракт рассчитан на 4 года.

Матч состоится 12 апреля

Из-за взрывов первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и клубом "Монако", который должен был сегодня состояться в Дортмунде, перенесли на 12 апреля. Он состоится на арене "Сигнал Идуна Парк" в среду в 18:45 (19:45 мск). После произошедшего полиция усилила охрану игроков обеих команд, а также приняла решение повысить меры безопасности на стадионе.

"Завтра мы будем хорошо подготовлены. Будет сделано все возможное для обеспечения безопасности", - подчеркнул Ланге. "Уже сейчас действуют высокие стандарты безопасности, но мы еще раз все перепроверим", - заверил он.
Представитель "Боруссии" Флигге отметил, что решение перенести игру "было общим".

Взрывные устройства сработали во вторник около 19:15 (20:15 мск), они находились в кустарнике на обочине дороги, по которой проезжал автобус с футболистами, со стороны водителя. От детонации вылетели передние окна автобуса. После инцидента футболисты вернулись в отель. 

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