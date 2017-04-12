В Забайкалье погиб солдат-срочник

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ЧИТА, 12 апреля. /ТАСС/. Солдат срочной службы погиб в Крымском районе Забайкальского края в результате подрыва на мине, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
По данным властей, молодой человек 1997 года рождения был доставлен в районную больницу во вторник, в 14:10 местного времени (08:10 мск) в состоянии крайней степени тяжести.
"Из 321-го военного госпиталя Читы к нам сразу же выехали санитарный и реанимационный автомобили с двумя бригадами хирургов и реаниматологов. К экстренному оказанию помощи подключились хирурги нашей больницы. Операция длилась около шести часов. К сожалению, из-за характера несовместимых с жизнью ранений спасти молодого человека не удалось, в 22:15 (16:15 мск) он скончался", - процитировала пресс-служба министерства слова главного врача ЦРБ Карымского района Татьяны Дульской.
Сведения о погибшем, а также обстоятельства происшествия в министерстве не уточняют.