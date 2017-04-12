На Камчатке задержан мужчина, пытавшийся доставить 4 телефона в колонию на квадрокоптере

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ задержали мужчину, пытавшегося доставить четыре мобильных телефона в колонию строгого режима на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

"Сотрудниками оперативного отдела ИК-6 в Елизово пресечена попытка необычной передачи запрещенных предметов осужденным. На режимной территории, прилегающей к колонии, был задержан гражданин, который пытался с помощью квадрокоптера доставить четыре сотовых телефона", - сказали в ведомстве.

Квадрокоптер и мобильные телефоны были изъяты у нарушителя. На мужчину составлен административный протокол. Выяснилось, что задержанный ранее был осужден и отбывал наказание в этой же колонии.