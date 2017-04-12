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На Камчатке задержан мужчина, пытавшийся доставить 4 телефона в колонию на квадрокоптере

Происшествия
12 апреля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Выяснилось, что задержанный ранее был осужден и отбывал наказание в этой же колонии
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ задержали мужчину, пытавшегося доставить четыре мобильных телефона в колонию строгого режима на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

"Сотрудниками оперативного отдела ИК-6 в Елизово пресечена попытка необычной передачи запрещенных предметов осужденным. На режимной территории, прилегающей к колонии, был задержан гражданин, который пытался с помощью квадрокоптера доставить четыре сотовых телефона", - сказали в ведомстве.

Квадрокоптер и мобильные телефоны были изъяты у нарушителя. На мужчину составлен административный протокол. Выяснилось, что задержанный ранее был осужден и отбывал наказание в этой же колонии.

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