Пожарные ликвидировали открытое горение в бывшем техникуме легкой промышленности в Казани

КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Татарстана ликвидировали открытое горение в здании бывшего техникума легкой промышленности в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 15:39 - ликвидация открытого горения в здании на ул. Тукая, 113", - уточнили в пресс-службе, добавив, что пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в 12:45 поступила информация о задымлении в здании бывшего техникума легкой промышленности. Площадь пожара была 1200 квадратных метров.

Прокуратура Советского района Казани по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова начала проверку в связи с возгоранием в доме фабрично-торгового товарищества "Братья Крестовниковы" (здание бывшего техникума легкой промышленности).

Здание фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых середины XIX - начала XX веков в 2002 году было включено в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры как памятник республиканского значения. Чтобы оценить масштаб повреждений на место происшествия выезжал сотрудник министерства культуры Татарстана.