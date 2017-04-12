Пожарные ликвидировали открытое горение в бывшем техникуме легкой промышленности в Казани

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КАЗАНЬ, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Татарстана ликвидировали открытое горение в здании бывшего техникума легкой промышленности в Казани, сообщает пресс-служба ведомства.
"В 15:39 - ликвидация открытого горения в здании на ул. Тукая, 113", - уточнили в пресс-службе, добавив, что пострадавших нет.
Как сообщалось ранее, в 12:45 поступила информация о задымлении в здании бывшего техникума легкой промышленности. Площадь пожара была 1200 квадратных метров.
Прокуратура Советского района Казани по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова начала проверку в связи с возгоранием в доме фабрично-торгового товарищества "Братья Крестовниковы" (здание бывшего техникума легкой промышленности).
Здание фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых середины XIX - начала XX веков в 2002 году было включено в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры как памятник республиканского значения. Чтобы оценить масштаб повреждений на место происшествия выезжал сотрудник министерства культуры Татарстана.