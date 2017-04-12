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Суд арестовал имущество супруги и сына обвиняемого в коррупции генерала ФСО Лопырева

Происшествия
12 апреля, 16:28 дата обновления: 12 апреля, 16:40 UTC+3
Под обеспечительный арест попали две квартиры и постройка на участке
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Геннадий Лопырев

Геннадий Лопырев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля./ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил арест на две квартиры и постройку на участке, принадлежащем супруге и сыну арестованного генерала ФСО России Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в размере около 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд наложил арест обеспечительный арест на имущество супруги и сына Лопырева, а именно на две квартиры и постройку", - сказала она.

В январе военный суд продлил до 23 апреля срок ареста Лопыреву. Рассмотрение проходило в закрытом режиме в связи с тем, что материалы дела имеют гриф "секретно".

26 ноября 2016 года 94-й гарнизонный военный суд по ходатайству следователя заключил генерала под стражу. Позднее 3-й окружной военный суд признал это решение законным, отклонив жалобу защиты.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ возбудило уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России генерала Геннадия Лопырева по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Лопырев обвиняется по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет с крупным штрафом.

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Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Дело генерала ФСО Геннадия Лопырева
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