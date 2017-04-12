Житель Урала проведет четыре года в колонии за то, что натравил пса на подростка

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ЧЕЛЯБИНСК,12 апреля. /ТАСС/. Мировой судья Сосновского района Челябинской области признал местного жителя виновным в натравливании на подростка бультерьера и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Об этом ТАСС сообщил сотрудник районной прокуратуры.
"Ранее судимый житель Сосновского района приговорен мировым судьей к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и выплате 100 тыс. рублей штрафа за то, что 3 мая 2016 года из хулиганских побуждений натравил на 17-летнего подростка бультерьера. Назначая наказание суд учел, что собаковод уже был условно осужден на 3,5 года за другие преступления", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в день происшествия пострадавший молодой человек проходил мимо осужденного, выгуливавшего собаку. Мужчина из хулиганских соображений несколько раз ударил подростка по голове, после чего натравил на него собаку.