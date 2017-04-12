Мошенницы продали брянскому пенсионеру две электрогрелки за 1,7 млн рублей

БРЯНСК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Две женщины, обвиняемые в настоящий момент в мошенничестве, продали жителю Брянска две электрогрелки за 1,7 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре региона, продавцы уверили пенсионера, что грелки обладают лечебными свойствами.

"Обвиняемые Юлия Мясоедова и Елена Хорзеева, представившись соцработниками, пришли в дом к жителю Брянска и продали ему две электрические грелки, взяв за них свыше 1,7 млн рублей", - сообщила представитель облпрокуратуры Ирина Лачко.

Как сказали продавцы, грелки являются "приборами с нанотехнологиями" и их применение может дать лечебный эффект. Как показала проверка, на деле пенсионеру были проданы две обычные электрические грелки рыночная стоимость которых в 800 раз ниже суммы сделки.

Сейчас в отношении продавцов грелок возбуждено уголовное дело статье о мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В случае вынесение обвинительного приговора продавцам грозит до 10 лет лишения свободы.

Лачко отметила, что женщины не согласились с предъявленными обвинениями, говоря о том, что товары были куплены добровольно. Тем не менее следствие усматривает состав преступления в том, что покупатель был введен в заблуждение относительно лечебных свойств товара, а также заплатил за него завышенную цену.

Сейчас деньги у обвиняемых изъяты, в случае признании их вины вся сумма будет возвращена потерпевшему.