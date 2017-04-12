В Подмосковье выявлена сеть подпольных игровых залов

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сеть подпольных игровых залов выявлена в Подмосковье, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"Организованная группа в составе не менее 15 человек незаконно организовала и проводила азартные игры на территории городского округа Жуковский и Раменского района Московской области", - уточнили в ГСУ СК по Подмосковью.

Подпольная сеть действовала с августа прошлого года, в помещениях на территории нескольких районов Подмосковья участники группы установили игровые терминалы с программным обеспечением онлайн-системы Robot.SlotSoft, купюроприемниками. При этом, по данным следствия, были нарушены и права правообладателей программы с функцией игровых автоматов с денежным выигрышем.

По данным ГСУ, участники группы извлекли доход от организации азартных игр более чем на 7,5 млн рублей.

"В настоящее время следователями проведено не менее 25 обысков и 20 осмотров различных помещений, в ходе которых было обнаружены и изъяты игровое оборудование, технические устройства, денежные средства и оружие", - сообщили в ГСУ. Устанавливаются другие места проведения азартных игр.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной организации и проведении азартных игр и нарушении авторских прав.