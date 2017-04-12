В крупном ДТП в Гонконге пострадали 70 человек

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 апреля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Не менее 70 человек получили ранения в результате ДТП с участием двух автобусов и маршрутки в Гонконге. Об этом сообщила на своем сайте газета South China Morning Post.

Авария произошла вечером на шоссе в отдаленном от центра города районе Юэнлун, расположенном близ границы с материковым Китаем. Там столкнулись два двухэтажных рейсовых автобуса и маршрутное такси.

Многочисленные пострадавшие были доставлены в несколько близлежащих больниц. Большинство из них отделались незначительными травмами, однако пассажирка одного из автобусов госпитализирована с переломом обеих ног.

Инцидент привел к возникновению серьезных пробок в районе. Полиция проводит медицинское освидетельствование водителей на состояние опьянения и расследует причины аварии.