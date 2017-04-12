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Двое россиян заявили о невиновности по делу о хищении средств британских банков

Происшествия
12 апреля, 21:05 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков
Суд назначил начало двухнедельных слушаний по делу россиян на 29 августа
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ЛОНДОН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Россияне Вугар Моллачиев и Абдурахман Базаев отвергли свою вину в деле об участии в преступном сговоре с целью завладения денежными средствами в размере 2 млн фунтов стерлингов ($2,5 млн) со счетов британских банков, а также в незаконных операциях с собственностью на территории Англии и Уэльса. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в магистратском суде лондонского округа Вестминстер, где прошло заседание по делу российских граждан.

"Господа Моллачиев и Базаев признали себя невиновными по предъявленным им обвинениям как об участии в сговоре в киберпространстве, так и в незаконных операциях по сокрытию, присвоению, передаче (другим лицам) и выводе из обслуживания собственности в Англии и Уэльсе", - информировали в суде.

Суд назначил начало двухнедельных слушаний по делу россиян на 29 августа. При этом 36-летний Моллачиев оставлен под стражей, а 28-летний Базаев выпущен под залог.

Оба россиянина проживали в районе Уинчмор-Хилл на севере Лондона и были задержаны 17 марта подразделением Скотленд-Ярда Falcon, занимающимся борьбой с киберпреступлениями. В столичной полиции сообщили, что эти аресты были произведены в связи с "подозрениями в заговоре с целью обманным путем выманить у британских клиринговых банков сумму, превышающую 2 млн фунтов стерлингов", а также что при проведении обыска у россиян британские стражи порядка конфисковали компьютеры, чтобы подвергнуть хранившуюся в них информацию криминалистическому анализу.

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